Ο νικητής της εβδομάδας, σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην Καλαμαριά, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα», «Ημίχρονο/ Τελικό», «Τελικό Αποτέλεσμα και Goal/ No Goal» και «Τελικό Αποτέλεσμα και Under/Over 2,5» σε έξι αγώνες από την Championship και το Champions League, έπαιξε το σύστημα 2-3-4-5-6 και με 14,25 ευρώ κέρδισε 44.437,91 ευρώ.

