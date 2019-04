Απόψε (22:15) ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έχει τη δεύτερη ευκαιρία για να «σπάσει» την έδρα της Ρεάλ και να πάρει προβάδισμα για την πρόκριση στοFinal Four της Βιτόρια, αφού η σειρά στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.

