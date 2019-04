Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 100 στοιχηματικές επιλογές για τον αγώνα Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ -Ρεάλ Μαδρίτης, μεταξύ άλλων γιαOver/Under πόντους, ασσίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα, λάθη, κοψίματα και εύστοχα τρίποντα των παικτών των δύο ομάδων, το head to head ασσίστ του Καμπάτσο με τον Καλάθη, την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει, την ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, κλεψίματα, κοψίματα, ασσίστ, ριμπάουντ και λάθη.

Η σειρά μεταφέρεται σήμερα (21:00) στο ΟΑΚΑ και ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ , για να μείνει «ζωντανός» στη μάχη για την πρόκριση στο Final Four της Βιτόρια, πρέπει πάση θυσία να πάρει τη νίκη. Αν μειώσει το σκορ σε 2-1 θα έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει 2-2 τη Μεγάλη Πέμπτη, σε νέα αναμέτρησή τους και πάλι στο ΟΑΚΑ.

