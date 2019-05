Όλες οι πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ και τη δράση “MAD for a Cause” είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.opapcsr.gr

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση “MAD for a Cause”, για να συμβάλουν στην εκπλήρωση τριών παιδικών ευχών και να διεκδικήσουν ένα αντικείμενο από τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, αρκεί να ακολουθήσουν τα εξής απλά βήματα:

“ MAD for a Cause ” μέσα από πολύ απλά βήματα

Η ενεργοποίηση της «Ομάδας Προσφοράς» για τη δράση “MAD for a Cause” θα διαρκέσει έως τις 3 Ιουνίου. Στο διάστημα αυτό, ο ΟΠΑΠ θα πραγματοποιήσει τις ευχές δύο μικρών κοριτσιών και ενός αγοριού του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα.

Ο Σάκης Ρουβάς προσφέρει στο “MAD for a Cause” το αγαπημένο του κοστούμι, με το οποίο έχει πραγματοποιήσει μοναδικές εμφανίσεις επί σκηνής.

Στην πρωτοβουλία “MAD for a Cause” συμμετέχουν ο Σάκης Ρουβάς, η Ελένη Φουρέιρα και ο SNIK, προσφέροντας από ένα προσωπικό τους αντικείμενο.

Ο ΟΠΑΠ υλοποιεί τη νέα πρωτοβουλία προσφοράς και αγάπης “ MAD for a Cause ”, με την υποστήριξη του MAD, για να κάνει πραγματικότητα τις ευχές τριών παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Στην εκπλήρωση των παιδικών ευχών μπορούν να συμμετάσχουν όλοι δωρεάν, μέσω της «Ομάδας Προσφοράς ΟΠΑΠ », διεκδικώντας παράλληλα αγαπημένα προσωπικά αντικείμενα του Σάκη Ρουβά, της Ελένης Φουρέιρα και του SNIK.

Πώς θα αποκτήσουμε προσωπικά αντικείμενα του Σάκη Ρουβά, της Ελένης Φουρέιρα και του SNIK και θα συμβάλλουμε να γίνουν πραγματικότητα οι ευχές τριών παιδιών του Make - A - Wish.

