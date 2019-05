Τα βραβεία Βest Workplaces, τα οποία διοργανώνονται από το Great Place to Work® Hellas, αναδεικνύουν κάθε χρόνο τις 25 επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στη χώρα, με βάση μια ετήσια έρευνα ικανοποίησης ανάμεσα στους εργαζομένους των εταιρειών και σειρά άλλων κριτηρίων.

Ο ΟΠΑΠ αναδείχθηκε ως μια από τις δέκα μεγάλες επιχειρήσεις (με περισσότερους από 251 εργαζομένους) με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των βραβείων Best Workplaces 2019. Η σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αποδίδεται στον ΟΠΑΠ για δεύτερη συνεχή χρονιά, αποτελεί έμπρακτη επιβράβευση της στρατηγικής της εταιρείας για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, δυναμικού και ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας για τους ανθρώπους της.

