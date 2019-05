Όλες οι πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ και τη δράση “MAD for a Cause” είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.opapcsr.gr

Η ενεργοποίηση της «Ομάδας Προσφοράς» για τη δράση “MAD for a Cause” θα διαρκέσει έως τις 3 Ιουνίου. Στο διάστημα αυτό, ο ΟΠΑΠ θα πραγματοποιήσει τις ευχές δύο μικρών κοριτσιών και ενός αγοριού του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να συμμετάσχουμε στη δράση “MAD for a Cause” περιλαμβάνει τα εξής απλά βήματα:

Οι παιδικές ευχές θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας προσφοράς και αγάπης “MAD for a Cause”, την οποία υλοποιεί ο ΟΠΑΠ με την υποστήριξη του MAD, προσφέροντάς μας διπλό κίνητρο για να γίνουμε μέρος της. Εκτός από παιδικά χαμόγελα, έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε συλλεκτικά αντικείμενα που ανήκουν στον Σάκη Ρουβά, την Ελένη Φουρέιρα και τον SNIK.

