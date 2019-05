Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ στο νικητή του τελικού, του πρώτου και του δεύτερου ημιτελικού και στο head to head Ελλάδας-Κύπρου, Ολλανδίας-Ρωσίας, Ιταλίας-Ελβετίας, Σουηδίας-Αυστραλίας, Κύπρου-Μάλτας, Νορβηγίας-Δανίας, Γερμανίας-Ηνωμένου Βασιλείου και Σουηδίας-Ισλανδίας.

Η Κατερίνα Ντούσκα με το Better Love εκπροσωπεί την Ελλάδα και η Τάμτα με το Replay την Κύπρο. Και οι δύο είναι φαβορί για την πρόκριση στον τελικό. Η Ελλάδα θεωρείται φαβορί για να πάρει την πρώτη θέση στο σημερινό ημιτελικό. Η Κύπρος είναι στην πρώτη τριάδα μαζί με την Αυστραλία.

