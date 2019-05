Ο Σάκης Ρουβάς προσφέρει στο “MAD for a Cause” το αγαπημένο του κοστούμι, με το οποίο έχει πραγματοποιήσει μοναδικές εμφανίσεις επί σκηνής.

Στην πρωτοβουλία “MAD for a Cause” συμμετέχουν ο Σάκης Ρουβάς, η Ελένη Φουρέιρα και ο SNIK, προσφέροντας από ένα προσωπικό τους αντικείμενο.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να συμμετάσχουμε στη δράση “MAD for a Cause”, η οποία υλοποιείται από τον ΟΠΑΠ σε συνεργασία με το MAD, είναι απλά:

Ο επτάχρονος Ερνάντ μοιράζεται πλέον το δωμάτιό του με τους αγαπημένους του ήρωες, οι οποίοι του δίνουν δύναμη για να αντιμετωπίσει τη σοβαρή ασθένεια από την οποία πάσχει. Η ευχή του, να αποκτήσει ένα δωμάτιο γεμάτο σούπερ ήρωες για τον ίδιο και κούκλες για την αδελφή του, έγινε πραγματικότητα από τον ΟΠΑΠ , στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “MAD for a Cause”, η οποία θα κάνει πραγματικότητα ακόμη δύο ευχές παιδιών τουMake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) έως τις 3 Ιουνίου.

More in this category: