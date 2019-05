Τα αντικείμενα που προσφέρουν οι τρεις καλλιτέχνες για καλό σκοπό βρίσκονται αυτές τις ημέρες στη βιτρίνα του πολυκαταστήματος attica City Link, προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον των περαστικών. Προς μεγάλη τους έκπληξη μάλιστα, μέσα στη βιτρίνα βρέθηκαν και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες και μίλησαν στον Θέμη Γεωργαντά για τη συμμετοχή τους στη δράση “MAD for a Cause”, την οποία υλοποιεί ο ΟΠΑΠ σε συνεργασία με το MAD.

Έξι ημέρες απομένουν για να μπούμε στην «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ », να διεκδικήσουμε τρία συλλεκτικά αντικείμενα αγαπημένων καλλιτεχνών και να συμβάλουμε στην πραγματοποίηση τριών παιδικών ευχών. Η πρωτοβουλία “MAD for a Cause” θα τρέχει έως τις 3 Ιουνίου και μέχρι τότε μπορούμε να κατεβάσουμε δωρεάν την εφαρμογή «Ομάδα Προσφοράς», να συμμετάσχουμε στις δοκιμασίες και να μαζέψουμε πόντους για να κερδίσουμε το κοστούμι του Σάκη Ρουβά, τις μπότες της Ελένης Φουρέιρα ή το bomber jacket του SNIK. Όσο εμείς θα παίζουμε ο ΟΠΑΠ θα κάνει πραγματικότητα τις ευχές τριών παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

