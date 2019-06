Η INTRALOT ανακοινώνει το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην πλήρως ελεγχόμενη αμερικανική θυγατρική της, INTRALOT Inc., που συμπεριλαμβάνει τρία νέα ανεξάρτητα Μέλη.

Πρέσβης (ε.τ.) Thomas Miller, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος και Ανεξάρτητο Μέλος

κ. Daniel Rappaport, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μέλος

κ. Nicholas Mitropoulos, Ανεξάρτητο Μέλος

κ. Byron Boothe, Μέλος και Interim CEO, INTRALOT Inc.

κ. Nikolaos Nikolakopoulos, Μέλος και Group Deputy CEO του Ομίλου INTRALOT

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT κ. Σωκράτης Κόκκαλης δήλωσε: "Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τρεις σημαντικές προσωπικότητες ως Ανεξάρτητα Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRALOT Inc., οι οποίοι θα ενισχύσουν την πολύ έμπειρη ομάδα μας για να στηρίξουν τις προσπάθειές μας για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών μας."

Ο Thomas Miller είναι πρώην Αμερικανός διπλωμάτης και έχει διατελέσει τρεις φορές Αμερικανός Πρεσβευτής, συμπεριλαμβανομένων των θητειών του στην Ελλάδα, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και στην Κύπρο ως διαπραγματευτής. Επιπλέον, έχει διατελέσει και Διευθύνων Σύμβουλος της Plan International, ενός ΜΚΟ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει σκοπό να στηρίξει τα παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες, Πρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος του International Executive Services Corps (IESC), Πρόεδρος της United Nations Association, Πρόεδρος της International Commission of Missing Persons (ICMP), και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του The Partnership for a Secure America. Είναι Μέλος του Council on Foreign Relations.

Ο Daniel Rappaport έχει διατελέσει Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου/Διευθύνων Σύμβουλος του New York Mercantile Exchange (NYMEX), Μέλος του National Petroleum Council (NPC); και Μέλος της U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Global Markets Advisory Committee. Επιπλέον, διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Futures Industry Institute, Trustee του Διοικητικού Συμβουλίου του New York Law School, ενώ διορίστηκε από τον Κυβερνήτη της Πολιτείας του Connecticut στο Διοικητικό Συμβούλιο του Connecticut Innovations.

Ο Nicholas Mitropoulos είναι πολιτικός και επιχειρηματικός σύμβουλος που έχει εργαστεί στην Monitor Company. Έχει διατελέσει Εκτελεστικός Διευθυντής του Taubman Center for State and Local Government at the Harvard Kennedy School, ενώ υπήρξε Διευθυντής του Forum του Kennedy School, καθώς και Αναπληρωτής Διευθυντής του Institute of Politics στο Harvard.