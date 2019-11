Intralot: Επέκταση συμβολαίου με τη Λοταρία του New Hampshire

Επέκταση συμβολαίου υπέγραψε η θυγατρική της Intralot στις ΗΠΑ, Intralot Inc, σχετικά με την παροχή λύσεων Αθλητικού Στοιχήματος στη Λοταρία της Πολιτείας του New Hampshire. Πιο συγκεκριμένα, η Intralot θα προσφέρει αθλητικό στοίχημα από τις αρχές του 2020 σε περισσότερα από 1.300 υφιστάμενα σημεία πώλησης στο New Hampshire.