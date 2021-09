Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 31 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2021, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος επέλεξε τα στοιχήματα Τελικό Αποτέλεσμα, Goal, Over 2,5, Under 2,5 και Goal & Over 2,5 σε οκτώ αγώνες από τη La Liga, τη Serie A, την Bundesliga και τη Ligue 1, κέρδισε 172.752,87 ευρώ κάνοντας cash out.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, στις ελληνικές ιπποδρομίες στο Markopoulo Park, στο Τετραπλό (τέσσερις πρώτοι ίπποι με τη σωστή σειρά) της δεύτερης ιπποδρομίας, δύο νικητές από την Κηφισιά και την Καλλιθέα κέρδισαν από 1.741,59 ευρώ.