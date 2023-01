ΑΕΚ – Παναθηναϊκός την Κυριακή, σήμερα το Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι

Το μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 19:30 δεσπόζει από το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, ιδίως μετά την ήττα της Ένωσης από τον ΠΑΣ Γιάννενα στους «Ζωσιμάδες». Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός, πέρασε από την έδρα του Λεβαδειακού και αύξησε στους 7 τους βαθμούς διαφοράς του από την ΑΕΚ. Η OPAP ARENA θα είναι κατάμεστη την Κυριακή και ο αγώνας αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον για την συνέχεια της Σούπερ Λιγκ.

Στην Αγγλία, την Παρασκευή επιστρέφει το Κύπελλο Αγγλίας ενώ σήμερα πραγματοποιείται ο μεγάλος αγώνας της Τσέλσι με την Μάντστσετερ Σίτι για την Πρέμιερ Λιγκ, με τους «πολίτες» να θέλουν πάση θυσία τη νίκη μετά την απώλεια βαθμών με την Έβερτον.

Οι επιλογές είναι αμέτρητες για τους παίκτες του Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ τόσο για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, όσο και για αυτούς της Serie A αλλά και του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται, υπάρχουν αυτά για τον νικητή των κόρνερ, τη διαφορά νίκης, το ακριβές σύνολο γκολ, τον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, το ημίχρονο-τελικό & Goal/No Goal, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία αλλά και την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει.

Πέμπτη

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι: Να σημειωθεί γκολ πριν το 30ο λεπτό – Σκορ 0-2 οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι.

Σάββατο

Λίβερπουλ – Γουλβς: Γκολ πριν το 40ο λεπτό – Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι.

Κυριακή

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Γκολ πριν το 30ο λεπτό – Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι.

Κύπελλο Αγγλίας με την συμμετοχή ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ

Οι ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ εισέρχονται στο Κύπελλο Αγγλίας, τον αρχαιότερο ποδοσφαιρικό θεσμό στον κόσμο όπου υπάρχουν σημαντικές αναμετρήσεις. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η «μάχη» της Μάντσεστερ Σίτι με την Τσέλσι στο «Έτιχαντ» την Κυριακή, με τις δύο ομάδες να συναντώνται δύο φορές σε διάστημα λίγων ημερών.