Δύο βραβεία για τις κορυφαίες επιδόσεις του προγράμματος ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις.

Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο ΟΠΑΠ στα Loyalty Awards 2023, τον ετήσιο θεσμό που επιβραβεύει εταιρείες με πελατοκεντρικό προσανατολισμό και αναδεικνύει βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση της πιστότητας και την επιβράβευση των πελατών.

Συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ βραβεύθηκε για τις κορυφαίες επιδόσεις και την εξέλιξη του προγράμματος loyalty ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις. Ειδικότερα, η εταιρεία απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία «Best in Loyalty & Engagement: Sports, Culture & Entertainment» και Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Initiative: Best Use of Rewards & Incentives».

Οι διακρίσεις αυτές αναγνωρίζουν τη σημαντική αύξηση των ενεργών μελών του προγράμματος «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», μέσα από επενδύσεις σε νέους και υπάρχοντες μηχανισμούς loyalty, καθώς και τη μεγάλη συμβολή του προγράμματος στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με την πελατειακή βάση των καταστημάτων ΟΠΑΠ, αλλά και στην προσέλκυση νέων πελατών, ιδιαίτερα στην περίοδο μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Ταυτόχρονα, τα βραβεία αναδεικνύουν τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου του, καθώς και τη συνεχή εξέλιξη των καταστημάτων ΟΠΑΠ, σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών στην αγορά.

