Απέσπασε 5 χρυσά και 6 ασημένια βραβεία για αθλητικά προγράμματα και δράσεις που υλοποίησε την περασμένη χρονιά

Δυναμική ήταν η παρουσία του ΟΠΑΠ, για ακόμη μια χρονιά, στα Sports Marketing Awards, τα οποία επιβραβεύουν τις πρωτοποριακές αθλητικές δράσεις και προγράμματα.

Η εταιρεία έλαβε συνολικά 11 βραβεία επιβεβαιώνοντας την καθοριστική συμβολή της στην ενίσχυση και ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.

Ανάμεσα στις διακρίσεις που απέσπασε ο ΟΠΑΠ συγκαταλέγονται 5 GOLD και 6 SILVER βραβεία, τα οποία αφορούν στο χορηγικό του πρόγραμμα.

Τα προγράμματα και οι δράσεις του ΟΠΑΠ που διακρίθηκαν

Συγκεκριμένα, τα βραβεία που απέσπασε ο ΟΠΑΠ στα Sports Marketing Awards 2025 είναι τα ακόλουθα:

GOLD στην κατηγορία Best Overall Presence in Social Media για τη συνολική παρουσία του ΟΠΑΠ και του Πάμε Στοίχημα στα social media με περιεχόμενο σχετικό με τις αθλητικές του χορηγίες

GOLD στην κατηγορία Best Presence on Meta’s platforms για τη συνολική παρουσία του «Πάμε Στοίχημα» σε αυτές

GOLD στην κατηγορία Best Overall Presence in eSports για τα OPAP E-Sports

GOLD στην κατηγορία Best Special Edition για τη θεματική σειρά 6 video «Legends 2004: Γράμμα στον νεότερο εαυτό μου» με αφορμή την επέτειο 20 χρόνων από το EURO 2004

GOLD στην κατηγορία Best Sponsorship Program/Strategy for Sports Club/ Union για το Πάμε Στοίχημα ως Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

SILVER στην κατηγορία Best Experiential Marketing για τη φιλοξενία και τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει

SILVER στην κατηγορία Best Sports Strategy for Customer Loyalty για το Πρόγραμμα Αθλητικών Χορηγιών του ΟΠΑΠ, ως βασικό εργαλείο στα Loyalty προγράμματά του

SILVER στην κατηγορία Best Sports Related Commercial or Promotional Video για το video με την αποκάλυψη της 3ης εμφάνισης του Παναθηναϊκού από το Πάμε Στοίχημα

SILVER στην κατηγορία Best Sponsorship Program/Strategy for Sportsman or Sportswoman για το πρόγραμμα OPAP Champions

SILVER στην κατηγορία Best Sponsorship Program/Strategy for Sports Club/Union για το χορηγικό πρόγραμμα «Χρυσός Χορηγός Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης»

SILVER στην κατηγορία Best Sponsorship Program/Strategy for Sports Organization/Event για τον 41ου Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

