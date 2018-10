«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καλωσορίζουμε μια υψηλού κύρους και φιλόδοξη επωνυμία ως τον νεότερο παγκόσμιο συνεργάτη μας και επίσημο Ασφαλιστικό Οργανισμό στην ποδοσφαιρική μας οικογένεια. Θέλουμε να συγχαρούμε την ΑΧΑ που αναδείχθηκε 1η Παγκόσμια Ασφαλιστική Επωνυμία για 10η συνεχή χρόνια. Μέσα από αυτή την αναγνώριση αποδεικνύει αφενός τη δέσμευσή της στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών, αφετέρου ότι αποτελεί έναν πραγματικό συνοδοιπόρο των ανθρώπων. Ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της, η ΑΧΑ μοιράζεται τις ίδιες αρχές και αξίες με εμάς. Οι αξίες αυτές αποτελούν τη βάση για μία μοναδική μακροχρόνια συνεργασία. Μαζί θα εργαστούμε για να πραγματοποιήσουμε μοναδικές εμπειρίες για τους φιλάθλους μας σε όλο τον κόσμο» ανέφερε ο Billy Hogan , Managing Director and Chief Commercial Officer, της Liverpool FC.

Η σημερινή κατάταξη Best Global Brands επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη θετική φήμη και αξία του ονόματος της ΑΧΑ: 47η επωνυμία στον κόσμο και 1η Ασφαλιστική Επωνυμία για 10η συνεχή χρόνια με την αξία της επωνυμίας ΑΧΑ να ξεπερνά πλέον τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια.

