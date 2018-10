Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Qudos Insurance A/S (στα αγγλικά).

Η εποπτική αρχή της Δανίας Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) ενημέρωσε σήμερα ότι η ασφαλιστική επιχείρηση Qudos Insurance A/S, με έδρα στη Δανία, αποφάσισε να σταματήσει άμεσα την ανάληψη νέων εργασιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

