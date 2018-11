Εκ μέρους της Διοίκησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην εντυπωσιακή εκδήλωση του εκδοτικού οργανισμού New Times Publishing - που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο King George την 1 η Νοεμβρίου και όπου συμμετείχαν εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της Πολιτικής και τους κλάδους της Φαρμακοβιομηχανίας, της Υγείας και της Ομορφιάς -, παραβρέθηκε ο κ. Γιάννης Σηφάκης , Διευθυντής Bancassurance, Marketing, Διαφήμισης και Λοιπών Συνεργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής ο οποίος και παρέλαβε το εφετινό βραβείο.

