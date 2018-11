Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, η Εταιρεία αναπτύσσει δράσεις που αφορούν στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με απώτερο στόχο να βελτιώνεται συνεχώς ο κύκλος ζωής τους σε κάθε στάδιο της πορείας τους. Δημιούργησε, έτσι, την ομάδα “Well [email protected] ”, τα μέλη της οποίας προτείνουν και υλοποιούν ενέργειες για την ενδυνάμωση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Επιπλέον, διοργανώνει την εβδομάδα “We Care for You”, κατά τη διάρκεια της οποίας οι άνθρωποι του οργανισμού μιλούν ανοιχτά για τις ανάγκες τους, μοιράζονται υπερήφανα τις δράσεις τους και συζητούν για όσα τους απασχολούν. Τέλος, μέσω του προγράμματος “ ΑΧΑ Reverse Mentoring”, οι άνθρωποι της ΑΧΑ, αλλά και φοιτητές από τα Πανεπιστήμια της χώρας, λαμβάνουν σημαντικές γνώσεις για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά και την εξέλιξή τους μέσα στην Εταιρεία.

