Η εποπτική αρχή της Δανίας Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) δημοσιοποίησε τα συμπεράσματα του ελέγχου που διενήργησε στην ασφαλιστική επιχείρηση Qudos Insurance A/S, με έδρα τη Δανία, καθώς και τις εκδοθείσες εντολές συμμόρφωσης της επιχείρησης προς το ευρωπαϊκό πλαίσιο της Φερεγγυότητας II (Solvency II) εντός τακτής προθεσμίας.

