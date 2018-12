Το Επικουρικό Ταμείο της Δανίας Garantifonden (Danish Guarantee Fund for Non-Life Insurance Companies) θα καλύπτει ζημίες που έχουν αναγγελθεί στην Qudos πριν από τις 20.12.2018 και θα αναγγελθούν σε αυτό μέχρι τις 20.6.2019. Το Ταμείο θα ενημερώνει διαρκώς τους δικαιούχους ασφαλίσματος με ανακοινώσεις στον ιστότοπό του http://www.skadesgarantifonden.dk/Sider/Forside.aspx.

Η εποπτική αρχή της Δανίας Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) ανακοίνωσε την πτώχευση στις 20.12.2018 της ασφαλιστικής επιχείρησης Qudos Insurance A/S, με έδρα στη Δανία.

