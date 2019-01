Ο κ. Glenn Hubbard , ο οποίος είναι σήμερα Independent Lead Director της MetLife, θα αναλάβει τη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου της εταιρίας, αμέσως μετά την αποχώρηση του κ. Kandarian . Ο κ. Hubbard εντάχθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της MetLife το 2007 και έγινε Lead Director το 2017. Από το 2004 διατελεί Πρύτανης και Καθηγητής Οικονομίας και Οικονομικών στην έδρα Russell L. Carson του Columbia University Graduate School of Business, ενώ από το 2001 ως το 2003 ήταν επικεφαλής του Σώματος Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου.

Ο Michel Khalaf είναι απόφοιτος του Syracuse University με Bachelor of Science στη Μηχανολογία και MBA στα οικονομικά. Είναι μέλος του Life Management Institute.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της MetLife, Inc. (NYSE: MET), ο Michel A. Khalaf, Πρόεδρος του τομέα US Business και ΕΜΕΑ, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της MetLife από την 1 η Μαΐου 2019. Ο κ. Khalaf θα καταλάβει, επίσης, θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, από την 1 η Μαΐου. Ο μέχρι τώρα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MetLife, Steven A. Kandarian, ο οποίος συνταξιοδοτείται, θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του μέχρι και τις 30 Απριλίου 2019.

