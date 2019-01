Ο κ. Καρέλλας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc. in Investment Analysis από το University of Stirling στη Σκωτία (Η.Β.), πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς όπου διετέλεσε και εξάμηνος υπότροφος ERASMUS στο ESC Poitiers της Γαλλίας.

