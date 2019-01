Όπως επεσήμανε ο κ. Καντώρος, οι οικονομικά αναλφάβητοι πολίτες βαρύνουν με κόστος την εθνική οικονομία, πέρα από τα προβλήματα που υφίστανται σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το financial illiteracy (αναλφαβητισμός) αφορά στους 2 από τους 3 πολίτες παγκοσμίως, σύμφωνα με μελέτη της Standard & Poor’s (2015), ενώ στις μαθητικές ηλικίες μόλις 12 στους 100 μαθητές έχουν αντίληψη της έννοιας του χρήματος, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία άλλης έρευνας (ΟΟΣΑ). Μάλιστα στην Ελλάδα, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός των πολιτών είναι περίπου 1 προς 2 (45%). Αυτή η πραγματικότητα, όπως παρατήρησε ο επικεφαλής της INTERAMERICAN, μεταφράζεται -μεταξύ άλλων- και σε έλλειψη αποταμιευτικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής συνείδησης.

