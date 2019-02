Παράλληλα, ο παγκόσμιος ηγέτης προχώρησε στη δημιουργία της AXA REV (Research, Engineering & Vision), μίας ομάδας που συνδυάζει αφενός τις ενέργειες του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, αφετέρου την τεχνογνωσία στην επεξεργασία δεδομένων, τις πλατφόρμες και τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Κύρια επιδίωξη της συγκεκριμένης δομής είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την καλύτερη διαχείριση δεδομένων (data management), στηρίζοντας τις Εταιρείες του Ομίλου ΑΧΑ και προάγοντας την ευρεία διάδοση νέων τεχνολογιών, όπως της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Block Chain και του Internet of Things (IoT).

Η 1η Ιανουαρίου σηματοδότησε έναν σημαντικό σταθμό σε αυτή την παγκόσμια στρατηγική του Ομίλου, καθώς συστήθηκε επίσημα η ΑΧΑ Next, μία νέα εταιρεία, αφιερωμένη στην καινοτομία και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων, για την ενδυνάμωση της ασφαλιστικής κάλυψης. Κύριοι τομείς δραστηριότητας της ΑΧΑ Next είναι η Υγεία, η Platform Economy, η επιχειρηματική συνέχεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η κινητικότητα (mobility).

ΑΧΑ Next και ΑΧΑ REV: 2 κύριοι σταθμοί για την ενδυνάμωση της καινοτομίας

