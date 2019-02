Η νέα γενιά των Αgency Μanagers του εταιρικού Δικτύου εκπαιδεύεται στην πρωτοποριακή Σχολή Management που δημιούργησε η εταιρεία, όπου υλοποιούνται προγράμματα για τρία επίπεδα: Συντονιστών, Unit Managers και Team Managers. Πρόσφατα, οργανώθηκε το πρώτο πρόγραμμα για Team Managers με συμμετοχή 28 συνεργατών στο εργαστήριο «Fast Track to Management», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη LIMRA.

