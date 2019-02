Την κοστοβόρο στρέβλωση στον τομέα της υγείας αποτυπώνει και ηΕκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Health at a glance: Europe 2018». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ´Εκθεση, οι Ελληνες πληρώνουν από την τσέπη τους το 34% των δαπανών υγείας, ενώ το 30% προέρχεται από την κοινωνική ασφάλιση και μόλις το 4% από την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

