Ο Δημήτρης Βασιλειάδης εντάχθηκε στο δυναμικό της MetLife Ελλάδος το 2004 ως στέλεχος του αναλογιστικού τμήματος, του οποίου ανέλαβε τη διεύθυνση τρία χρόνια αργότερα. Το 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του Financial Controller στην Οικονομική Διεύθυνση της εταιρίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία και στην επίτευξη των στόχων της. Χάρη στις επιχειρησιακές του γνώσεις, στις δεξιότητες διαχείρισης και τη στρατηγική του εστίαση, το 2014 ανέλαβε τη θέση του Head of Operations.

