Η INTERAMERICAN προσεγγίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ζήτημα του περιορισμού των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής αποστολής της «να συμβάλλει ώστε οι άνθρωποι να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα». Η εταιρεία, με ηγετική παρουσία στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων -περί τα 600.000 ασφαλισμένα οχήματα μαζί με την απευθείας ασφάλιση Anytime- εκφράζει έμπρακτα την υπευθυνότητά της σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα εδώ και δύο δεκαετίες. INTERAMERICAN και Anytime αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με στόχο την ενημέρωση/εκπαίδευση των πολιτών για τη βελτίωση της συμπεριφοράς κατά την οδήγηση και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, καθώς επίσης για την έρευνα σε σχετικά δεδομένα και την αξιοποίηση της προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Με αφορμή τη θεσμοθετημένη Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (18-24 Μαρτίου), επισημαίνεται ιδιαίτερα η ουσιαστική συνεργασία της εταιρείας με το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του Ε.Μ.Π., μέσω της Anytime. Η συνεργασία, που ξεκίνησε το 2017, έχει αποδώσει από τον Δεκέμβριο του 2018 έως σήμερα, σειρά ενημερωτικής αρθρογραφίας για τη συμπεριφορά των οδηγών και τα μέτρα πρόληψης – προστασίας από τροχαία ατυχήματα, με σημαντικό αριθμό unique page views (www.nrso.ntua.gr). Αξίζει να σημειωθεί και η συνεργασία της Anytime με τη δημοτική επιχείρηση e-trikala της πόλης των Τρικάλων, που έχει αναδείξει πιλοτικά τη χρήση εξελιγμένων αυτοκινούμενων οχημάτων για μαζική μετακίνηση εντός του αστικού ιστού (πρόγραμμα citymobil2), που μελλοντικά μπορούν να συμβάλουν όχι μόνο στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας αλλά έμμεσα και στη μείωση των ατυχημάτων στην πόλη.

Εξάλλου, η INTERAMERICAN υποστηρίζει σταθερά το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», τις σχετικές δράσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, του οργανισμού «Συμμαχία για την Ελλάδα» ως μέλος του, καθώς και θεματικές εκδηλώσεις για την κυκλοφοριακή αγωγή και την ασφαλή οδήγηση λοιπών φορέων. Οι πρακτικές της εταιρείας για την οδική ασφάλεια ανταποκρίνονται άμεσα σε Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN SDGs – «17 Στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο») και ειδικότερα για την αντιμετώπιση κινδύνων, στον στόχο 3 «για καλή υγεία και ευημερία», 11 «για βιώσιμες πόλεις και κοινότητες» και 17 «για συνεργασίες».

Παράλληλα, το INTERAMERICAN Research Center εργάζεται σε ερευνητικό επίπεδο, καταγράφοντας διεθνείς τάσεις και δεδομένα για τις εξελίξεις στην τεχνολογία των αυτοκινήτων σε συνδυασμό με την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής, που συνεπάγονται μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και του υψηλού κόστους σε ανθρώπινες ζωές, υγεία και οικονομία. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία έχει στραφεί αποφασιστικά προς μια νέα αντίληψη προϊοντικής και τιμολογιακής πολιτικής, πιο αντικειμενικής και δίκαιης. Η Anytime είναι έτοιμη να επιβραβεύσει, με νέο πρόγραμμα προσεχώς, τις επιδόσεις έξυπνης και ασφαλούς οδήγησης (pay how you drive), ενώ διαθέτει και τα πρωτοποριακά προγράμματα "Buy the Mile" για μικρότερη – οικονομικότερη χρήση αυτοκινήτου, που ως κίνητρο έμμεσα περιορίζει και τις πιθανότητες για ατυχήματα. Καθοριστική γι' αυτά τα καινοτόμα προγράμματα είναι η χρήση προηγμένων εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας, μέσω συνεργασιών που έχει συνάψει η Anytime.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του Ε.Μ.Π. (NTUA Road Safety Observatory), που επεξεργάζεται δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά το 2018 οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική μείωση, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2017. Η μείωση αυτή μπορεί να αποδοθεί τόσο στην επιρροή της οικονομικής κρίσης όσο και στην κατασκευή και χρήση 500 χιλιομέτρων νέων και αναβαθμισμένων αυτοκινητοδρόμων σε θέσεις εθνικών οδών που είχαν υψηλά ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Την τελευταία δεκαετία, η χώρα μας παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση στην οδική ασφάλεια εντός των χωρών της Ε.Ε. με μείωση των θανάτων κατά 56% και των σοβαρών τραυματισμών κατά 60%.