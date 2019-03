Η INTERAMERICAN εξελίσσει το πρόγραμμα εταιρικής καινοτομίας “Imagine” και σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει το πρώτο “Open Innovation Initiative”, με στόχο να γίνουν οι καινοτόμες ιδέες πράξη. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την ιδέα του σε συγκεκριμένους τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος της εταιρείας και να έχει, στη συνέχεια, την ευκαιρία να σχεδιάσει και να αναπτύξει καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα για τον ασφαλιστικό κλάδο. Για να ταιριάξει μια ιδέα με το “Open Innovation Initiative”, πρέπει να είναι συναφής με έναν από τους θεματικούς τομείς Healthy Living, Smart Home, ON Demand Insurance. Οι δυο συνεργαζόμενοι φορείς θα παρέχουν στους συμμετέχοντες όλη την απαραίτητη ενημέρωση, τεχνογνωσία και υποστήριξη, ώστε οι ιδέες τους να αναδειχθούν, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν στην αγορά.

