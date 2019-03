Ο κ. Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Εκπαίδευσης στη Eurolife ERB, δήλωσε σχετικά με το πρόγραμμα ότι «πρόκειται για μια μοναδική πρωτοβουλία που διαφοροποιεί τη Eurolife ERB από την υπόλοιπη ασφαλιστική αγορά. Το Advanced Program in Management for Insurance Executives προσφέρει σε όσους το παρακολουθούν σημαντικά εφόδια και γνώσεις, με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Με το πρόγραμμα αυτό, επενδύουμε σταθερά στην εκπαίδευση και την εξέλιξη των συνεργατών μας. Ξεκινώντας τον 8ο κύκλο του, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την αποδοχή και την ανταπόκριση που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και την ενίσχυση των ικανοτήτων των συνεργατών μας».

Το "Advanced Program in Management for Insurance Executives" αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της Eurolife ERB για διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξη των στελεχών και των συνεργατών της. Ως πρωτοποριακή πρωτοβουλία στην ασφαλιστική αγορά, συγκεντρώνει ετησίως μεγάλο αριθμό συμμετοχών από συνεργάτες της εταιρείας, έχοντας καταφέρει, όλα τα χρόνια που διοργανώνεται, να κερδίσει την αποδοχή και την αναγνώρισή τους. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες: (α) το Βασικό Πρόγραμμα (για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων) και (β) τον Κύκλο Επιμορφωτικών Ημερίδων.

Η Eurolife ERB ανακοίνωσε την έναρξη του 8ου ακαδημαϊκού κύκλου του προγράμματος "Advanced Program in Management for Insurance Executives" για το 2019. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εισηγητές τους, αναγνωρισμένου κύρους, καθηγητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

