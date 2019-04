Οι διεθνείς δραστηριότητες της ΑCHMEA, στις οποίες περιλαμβάνεται και η INTERAMERICAN, είχαν σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, με αυξημένη συνεισφορά 29 εκατ. ευρώ, ενώ επιτεύχθηκε αύξηση μεικτών δεδουλευμένων ασφαλίστρων – προσαρμοσμένα ως προς τις διαφορές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, (συνολικά σε Ελλάδα, Σλοβακία, Τουρκία, Ιρλανδία και Αυστραλία έφθασαν στα 1,1 δισ. ευρώ) , με αύξηση 7% στις Γενικές Ασφαλίσεις και 11% στην Υγεία. Επίσης, ξεκίνησε το 2018 η δραστηριότητα σε καινοτόμες αγορές στον Καναδά. Η εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Ιρλανδικής Friends First στην Aviva, προχωρεί περαιτέρω στην εφαρμογή της διεθνούς στρατηγικής της, εστιάζοντας περισσότερο στην εξειδίκευση στις Γενικές Ασφαλίσεις και στην Υγεία.

