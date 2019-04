Η εταιρεία, ωστόσο, είχε εκπροσώπηση και σε άλλες ενότητες της διοργάνωσης, με στελέχη από διαφορετικά τμήματα. Στην ενότητα "Meet The Executives: Γνωρίστε τι κάνει καθημερινά ένας Technology Entrepreneur στη Eurolife ERB", δύο στελέχη της εταιρείας, οι κ.κ. Δημήτρης Αβραμίδης, Digital Lead, και Σωτήρης Νικολάρας, Product Owner Eurolife Partners, παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το product development στην εταιρεία και τη μεθοδολογία που ακολουθείται. Σε ό,τι αφορά το mentoring, ο κ. Βασίλης Ευθυμίου, Investments Portfolio Manager στη Eurolife ERB, συμμετείχε σε συζήτηση roundtable με νέους φοιτητές. Ως μέντορας του προγράμματος, παρουσίασε τις προοπτικές του ασφαλιστικού κλάδου και έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται για απασχόληση σε μια ασφαλιστική εταιρεία.

