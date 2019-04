Στην κορυφή τόσο της ρουμάνικης ασφαλιστικής αγοράς όσο και στον κλάδο των Ασφαλίσεων Κατά Ζημιών (Non-Life Insurance) για το 2018 βρέθηκε η City Insurance, που από το 2018 έχει ενεργή παρουσία στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία βρέθηκε με μερίδιο αγοράς 14,64% και 18,47% στην ρουμάνικης ασφαλιστικής αγορά και στον κλάδο των Ασφαλίσεων Κατά Ζημιών αντίστοιχα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Οικονομικής Εποπτικής Αρχής της Ρουμανίας με τίτλο “The evolution of the insurance market in 2018”.