Ένας άλλος τρόπος συνεισφοράς της INTERAMERICAN στο έργο του οργανισμού είναι η δωρεάν ασφάλιση εκδηλώσεων. Κατά το 2018, η εταιρεία ασφάλισε το πρώτο διήμερο «Bazaar for a Smile», το πασχαλινό, αυτό της έναρξης του σχολικού έτους, καθώς και την τέταρτη Μεγάλη Γιορτή για τα Παιδιά, πριν τα Χριστούγεννα. Εξάλλου, η εταιρεία θα φιλοξενήσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, bazaars στα Γραφεία της για τους εργαζομένους και συνεργάτες της εταιρείας, με πρώτο το πασχαλινό προσεχώς, στις 23 Απριλίου.

