Το No Finish Line, αποτελεί έναν κορυφαίο και διεθνούς εμβέλειας υπερμαραθώνιο φιλανθρωπικού χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε και εφέτος σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μεγάλος Χορηγός του No Finish Line 2019 ήταν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Εθνική Ασφαλιστική, η ομάδα της οποίας βρέθηκε μάλιστα μεταξύ των τριών πρώτων στον ομαδικό αγώνα των 90 ωρών.

