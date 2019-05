Ταυτόχρονα, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων για τους πελάτες της, η Eurolife ERB πιστή στη δέσμευσή της να καινοτομεί προς όφελος τους, εισήγαγε πρώτη στην Ελληνική αγορά το Walk to Win, το πρώτο ασφαλιστικό προϊόν που συνδυάζει τη νοσοκομειακή κάλυψη με τη φυσική άσκηση, παρέχοντας μειώσεις στο ύψος των ασφαλίστρων.

Το 2018 χαρακτηρίστηκε από υψηλές επιδόσεις και σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες για τον Όμιλο Eurolife ERB , μέλος του Fairfax Financial Holdings Limited. Σε μία ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά, κατάφερε να σημειώσει σημαντικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων που άγγιξαν τα €21,3 εκατ. και συνολικά κέρδη προ φόρων €198,3 εκατ., διατηρώντας την ηγετική του θέση σε κερδοφορία στον ασφαλιστικό κλάδο.

