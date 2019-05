Με πολύ χαμηλό κόστος ασφάλιστρου που ξεκινά από €16,73 ευρώ ανά άτομο για ταξίδι στην Ευρώπη διάρκειας επτά ημερών, αλλά και υψηλά όρια στις καλύψεις που φτάνουν μέχρι και τις 300.000 ευρώ για ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, κάθε ταξιδιώτης έχει την δυνατότητα να διαλέξει μεταξύ των διαθέσιμων προγραμμάτων ταξιδιωτικής ασφάλισης που παρέχει η AIG μέσα από το πρόγραμμα Travel Guard, διαλέγοντας από τα πακέτα Value, Silver, Gold και VIP, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες και ανάγκες του. Τα πακέτα προσφέρουν καλύψεις για δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης πτήσης, δαπάνες καθυστέρησης άφιξης αποσκευών, απώλεια αποσκευών, δαπάνες διακοπής ταξιδιού από ατύχημα ή ασθένεια, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, απώλεια ζωής & μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα, δαπάνες έκτακτης διακομιδής, μεταφοράς σορού, επείγον οικογενειακό ταξίδι μετά από ατύχημα ή ασθένεια, προσωπική αστική ευθύνη, πειρατεία καθώς και παγκόσμια υπηρεσία 24ωρης βοήθειας.

More in this category: