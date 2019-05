Την κοινή δήλωση των 100 Διευθυνόντων Συμβούλων Ευρωπαϊκών επιχειρηματικών οργανισμών, με την οποία απευθύνουν πρόσκληση σε δράση για μια νέα διαπραγμάτευση για την Ευρώπη (CEOs to Action and Collabotation for a New Deal for Europe) προσυπέγραψε η INTERAMERICAN, δια του Διευθύνοντος Συμβούλου της, Γιάννη Καντώρου.