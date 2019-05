Εξέχον σημείο του Συνεδρίου ήταν η παρουσία τριών ξεχωριστών ομιλητών, όπου ο καθένας απέδειξε μέσα από την προσωπική του ιστορία, πως πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές. Πρόκειται για την κ. Ελένη Αντωνιάδου – Scientist in Regenerative Medicine & Bioastronautics, τη Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου – Coach Ομιλήτρια / Συγγραφέα / Ιδρύτρια & CEO Life Clinic Group και τον κ. Τόλη Αϊβαλή – Strategist. Τρεις άνθρωποι ο καθένας από διαφορετικό κλάδο, οι οποίοι όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την πίστη στον εαυτό τους. Αυτό ήταν και το σημείο που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους τους παρευρισκόμενους και χειροπιαστό παράδειγμα του «Know You Can».

Για ακόμα μια χρονιά το πάνελ με τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΧΑ ήταν εκεί για να απαντήσει στα ερωτήματα των ανθρώπων του αποκλειστικού δικτύου, τα οποία για πρώτη φορά τέθηκαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής δόθηκαν απαντήσεις σχετικά με τη δημιουργία νέων προϊόντων, τα μηχανογραφικά συστήματα, τα οφέλη από την αναδιαμόρφωση των γραφείων πωλήσεων της ΑΧΑ στο πλαίσιο του ONE AXA, καθώς και για τους κεντρικούς στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης της Εταιρείας την επόμενη χρονιά. Κομβικό σημείο ήταν η παρουσίαση του νέου προγράμματος εκπαίδευσης του Αποκλειστικού Δικτύου με την πιστοποίηση του BCA College (κατόπιν ολοκλήρωσης του προγράμματος), το οποίο διαμορφώθηκε από μία ομάδα στελεχών και συνεργατών της ΑΧΑ, υπό την καθοδήγηση των κ.κ. Νίκου Σακελλαρίου και Άννας Μανιάτη. Στο πλαίσιο αυτό παρευρέθηκε και ο κ. Μάκης Νικολάου Φωκάς, Σύμβουλος Διοίκησης του BCA College, ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ του κολλεγίου και της ΑΧΑ και την υποστήριξη νέων που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Από την πλευρά τους ο κ. Νίκος Σακελλαρίου, Διευθυντής Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελάτων & Συνεργατών και ο κ. Βασίλης Αντύπας, Διευθυντής Αποκλειστικού Δικτύου Διανομής, απέδειξαν ότι το «Know You Can» έχει ήδη δυνατούς πρεσβευτές – συνεργάτες, οι οποίοι έχουν θέσει ιδιαίτερα υψηλούς στόχους και έχουν καταφέρει να τους πραγματοποιήσουν. Παράλληλα, αναφέρθηκαν στα δυνατά αποτελέσματα του Εταιρικού Δικτύου και έθεσαν στόχους οι οποίοι έχουν στο επίκεντρο ένα πελάτη ευτυχισμένο, ενδυναμωμένο, που «ξέρει ότι μπορεί». Ο κ. Σακελλαρίου τόνισε πως η στελέχωση του δικτύου με νέους ανθρώπους αποτελεί πρωταρχική ανάγκη του οργανισμού, με τον κ. Αντύπα να συμπληρώνει πως ο οργανισμός σέβεται τις δεσμεύσεις του προς τους συνεργάτες και έχει ως κύριο μέλημά του την παροχή όλων των απαραίτητων εφοδίων για τη διασφάλιση της επιτυχία τους.

Με όχημα τα όνειρα που κάνουμε όταν είμαστε παιδιά και πετυχαίνουμε ως ενήλικες, η ΑΧΑ φρόντισε καθόλη τη διάρκεια του Συνεδρίου να εμπνεύσει τους παρευρισκόμενους να κάνουν το «Know You Can» τρόπο ζωής.

Την Παρασκευή 10 Μαΐου, στο Ετήσιο Συνέδριο του Αποκλειστικού Δικτύου της, η ΑΧΑ σύστησε το νέο motto του Ομίλου «Know You Can» και απέδειξε πως η πίστη στον εαυτό μας είναι η κινητήρια δύναμη κάθε διαδρομής, κάθε στόχου. Στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, όπου φιλοξενείται η πρωτότυπη και εκπαιδευτική ψηφιακή έκθεση της ΑΧΑ «Σεισμός στο Μουσείο», οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα συνέδριο αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβουμε όλοι μέσα μας, με πρωταγωνιστές τους συνεργάτες της Εταιρείας και ομιλητές που πρεσβεύουν τη νέα εταιρική ταυτότητά της.

