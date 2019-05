To κεχριμπάρι (Ambre στα γαλλικά), το απολιθωμένο ρετσίνι των κωνοφόρων δέντρων ξεπερνά σε ηλικία τα 30 εκατομμύρια χρόνια. Είναι φημισμένο για το χρώμα, τη ζεστασιά και τις ιδιότητές του, που του έχουν χαρίσει τη φήμη της προστατευτικής ουσίας. Όπως κάτι τόσο απλό με τα χρόνια, εξελίσσεται σε κάτι τόσο υπέροχο και σπάνιο, έτσι και το προϊόν Unit Linked «Groupama Ambre 2019», ένα επενδυτικό προϊόν βασισμένο σε ασφάλεια, απλό στη φύση του αλλά σπάνιο στην ανταπόδοσή του, εξελίσσεται σε πολύτιμο εργαλείο για κάθε πελάτη της Groupama Ασφαλιστικής .

More in this category: