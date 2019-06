Παράλληλα, η Interamerican πρωτοστατεί σε τοπικό επίπεδο για την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν σήμερα, παγκοσμίως, την ασφαλιστική βιομηχανία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και την κλιματική αλλαγή. Η εταιρεία είναι η μοναδική από την ελληνική ασφαλιστική αγορά που προσυπέγραψε πέρυσι, μαζί με μεγάλους διεθνείς ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς οργανισμούς, τη Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης από τον Περιβαλλοντικό Τομέα του ΟΗΕ (UN Environment’s Principles for Sustainable Insurance - PSI) για την προστασία των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Άλλωστε, η INTERAMERICAN αποτελεί ιδρυτικό μέλος των PSI (Rio de Janeiro, 2012). Ήδη, από τον Περιβαλλοντικό Τομέα του ΟΗΕ (UNEPFI, του οποίου η εταιρεία είναι μέλος από το 2006) εκπονείται σχετικά και έχει κοινοποιηθεί από τον περασμένο Μάιο το σχέδιο ενός πρώτου οδηγού για τον παγκόσμιο κλάδο ασφαλίσεων, που θα δώσει τις πρακτικές κατευθύνσεις στις εταιρείες οι οποίες συνυπέγραψαν τη Διακήρυξη για τα Μνημεία. Η εν λόγω πρωτοβουλία του ΟΗΕ, με τη σύμπραξη της WWF και της UNESCO, αφορά στην προστασία 1.100 τοποθεσιών στον παγκόσμιο χάρτη, που χαρακτηρίζονται από το μοναδικό φυσικό κάλλος ή την πολιτιστική αξία ή και τα δύο μαζί.

