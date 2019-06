Μέρος της εκδήλωσης των βραβεύσεων αποτέλεσε και η παρακινητική ομιλία του Δρ. Κάρολου – Κωνσταντίνου Παπαδά, Επίκουρου καθηγητή Marketing του The York Management School, η οποία είχε ως στόχο να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες, δίνοντας τους χρήσιμες συμβουλές αξιοποίησης του προσωπικού τους branding.

Η Εταιρία επιφύλασσε στους επιτυχόντες μια σειρά εκπλήξεων, οι οποίες έκλεψαν τις εντυπώσεις, όπως η παρακολούθηση μπαλέτου στην περίφημη παράσταση «Η λίμνη των κύκνων», η μετακίνηση με εντυπωσιακές άμαξες τη βραδιά των βραβεύσεων και η οργάνωση της εκδήλωσης των βραβεύσεων στο Palace of Grand Duke Vladimir. Το συγκεκριμένο παλάτι διατηρεί ανέγγιχτο το εσωτερικό του από το 1872, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας και της παράδοσης της Ρωσίας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης και να επισκεφθούν, μεταξύ άλλων, αξιοθέατα όπως η Εκκλησία Savior on Blood, το ύφος της οποίας διαφέρει από την νεοκλασική και μπαρόκ αρχιτεκτονική που κυριαρχεί στη ναοδομία της πόλης υιοθετώντας ένα μεσαιωνικό στυλ, το κτίριο Dom Knigi, γνωστό και ως σπίτι των βιβλίων και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ισαάκ. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να διασχίσουν την επιβλητική γέφυρα των παλατιών, η οποία εκτείνεται στον ποταμό Νέβα μεταξύ της πλατείας του Παλατιού και του νησιού Vasilievsky αλλά και να επισκεφθούν το Peterhof, το θερινό ανάκτορο που αποτέλεσε την άμεση απάντηση του Μέγα Πέτρου, στον Luis XIV της Γαλλίας και το παλάτι των Βερσαλλιών.

More in this category: