Σύμφωνο συνεργασίας Eurolife- New SIA Greece για την ασφάλεια πληρωμών

Η New SIA Greece, η κατά 100% θυγατρική της SIA ανακοινώνει την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με τον ασφαλιστικό Όμιλο Eurolife ERB, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd., με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας πληρωμών και τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όλων των πελατών της.