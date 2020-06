Η ασφαλιστική αγορά εν μέσω πανδημίας και κλιματικής αλλαγής

«Η παγκόσμια κοινότητα δεν έχει την πολυτέλεια να επιλέξει μεταξύ της διαχείρισης της πανδημίας Covid-19 και της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστούν και τα δύο».

Αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε από το ενδιαφέρον webinar της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με θέμα: “Is Tackling Both Covid-19 Recovery And Climate Change Possible ?”, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές μεγάλων αντασφαλιστικών ομίλων Thilo Herrmannsdörfer, Market Head P&C GCMT & Maura Feddersen, Behavioural Research Consultant από τη Swiss Re, Andreas Voßberg, Senior Underwriter, Central, Eastern and Southern Europe από τη Munich Re και ο συντονιστής του webinar κ. Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ ανέλυσαν τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας Covid- 19 σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τις αλλαγές στη συμπεριφορά που έφεραν οι νέες συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνουν μία νέα πραγματικότητα στον τρόπο που ζούμε, αλληλοεπιδρούμε, εργαζόμαστε, καταναλώνουμε κ.ο.κ. Η πανδημία έφερε ένα σοκ στον τρόπο που λειτουργούσαν επιχειρήσεις και πολίτες, γεγονός το οποίο αποτελεί ευκαιρία να αλλάξουν μακροπρόθεσμα συνήθειες και να υιοθετηθούν φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές.

Παράλληλα, ενώ η κύρια στόχευση αυτή τη στιγμή είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας και η επανεκκίνηση της οικονομίας -καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2020 αναμένεται ότι θα αποδειχτεί το χειρότερο τρίμηνο της σύγχρονης περιόδου για την παγκόσμια οικονομία- η πορεία της κλιματικής αλλαγής δεν έχει σταματήσει. Η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές παραμένουν μία τεράστια παγκόσμια πρόκληση που απειλεί τη βιωσιμότητα του πλανήτη και οι στόχοι που έχουν τεθεί πρέπει να επιτευχθούν. Φυσικά για να συμβεί αυτό χρειάζεται επένδυση σημαντικών ποσών και ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η ανάγκη άμεσης επανεκκίνησης της οικονομίας λόγω της ύφεσης που έφερε η πανδημία να έχει ως αποτέλεσμα να αγνοήσουν τα Κράτη τους «πράσινους» στόχους.

Τόσο οι πανδημίες όσο και οι φυσικές καταστροφές είναι καταστροφές μεγάλης κλίμακας που έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς καθώς αυξάνουν τα κόστη και μειώνουν τα έσοδα. Οι Κυβερνήσεις έχουν στη διάθεσή τους διάφορα εργαλεία για να αυξήσουν την αντοχή της οικονομίας σε τέτοια γεγονότα, μεταξύ των οποίων και η ασφάλιση.

Η ασφαλιστική αγορά έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στη διαχείριση κυρίως των φυσικών καταστροφών και ενδεχομένως μίας μελλοντικής πανδημίας, μέσω σχημάτων Συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ειδικά σε ό,τι αφορά τις πανδημίες, σημειώθηκε πως η ασφάλισή τους αποτελεί πρόκληση καθώς οι επιπτώσεις τους δεν μπορούν να προβλεφθούν και να μετρηθούν, επεκτείνονται γεωγραφικά, επηρεάζουν πολλούς κλάδους ασφάλισης κ.ά.

Η ασφαλιστική αγορά είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στο σχετικό διάλογο προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες, καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις που θα βασίζονται στη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.