Καντώρος: Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της Interamerican

Η INTERAMERICAN συμμετείχε -όπως και στα δύο προηγούμενα συνέδρια- στο InvestGR Forum 2020 για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, που οργανώθηκε διαδικτυακά από την Public Affairs and Networks στις 15 και 16 Ιουλίου, με θέμα «Greece in the Pole Position».