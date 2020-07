Στα «διαμάντια» της ελληνικής αγοράς η MEGA BROKERS

H MEGA BROKERS, απέσπασε το βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας «Diamonds of the Greek Economy» ως μια από τις δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις κατά το 2020. Η ετήσια διοργάνωση «Diamonds of the Greek Economy» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, στο ξενοδοχείο HILTON Athens.