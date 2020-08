Για την INTERAMERICAN, η μετάβαση στις Πράξεις κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης έχει τρεις άξονες: την ενσωμάτωση του σχεδιασμού των ενεργειών στην εταιρική Στρατηγική Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης, την κινητοποίηση των Εργαζομένων και τις Συνεργασίες. Έτσι, οι εταιρικές πρωτοβουλίες αναπτύχθηκαν σε 5 πυλώνες, όπου συνέπραξαν ως «ενεργοί πολίτες» ο Οργανισμός INTERAMERICAN, το Ανθρώπινο Δυναμικό και οι Κοινωνικοί Εταίροι. Οι 5 πυλώνες ενεργειών περιλαμβάνουν, ο καθένας, μια δέσμη ενεργειών και είναι οι εξής:

1. Υποστήριξη Εθνικού Συστήματος Υγείας

2. Ενίσχυση υγειονομικών δομών Τοπικής Ατοδιοίκησης: Δήμος Αθηναίων

3. Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων και Ατόμων

4. Υποστήριξη πρωτοβάθμιας εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης

5. Φροντίδα για καλύτερη Υγεία και Ευεξία Εργαζομένων και Πελατών.

Η αποστολή του Οργανισμού «να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν με ασφάλεια, περισσότερο και καλύτερα», στον σχεδιασμό και τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας έχει αντίκρισμα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN Sustainable Development Goals), που η INTERAMERICAN έχει υιοθετήσει στη στρατηγική Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας. Οι σχετικές πρακτικές του Οργανισμού σχεδιάζονται και υλοποιούνται στη βάση της ανάλυσης των Ουσιαστικών Θεμάτων, μετά από διαβούλευση με τους Stakeholders.

Κατά την κρίση της πανδημίας, τέθηκαν ως προτεραιότητα οι SDGs της καλής υγείας (Στόχος 3), της αντιμετώπισης της φτώχειας και της πείνας (Στόχοι 1 και 2), της ποιοτικής εκπαίδευσης (Στόχος 4) και των βιώσιμων πόλεων (Στόχος 11). Η συνολική οικονομική αξία των ενεργειών ξεπέρασε τις 350.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός ανέπτυξε ενέργειες για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (1ος πυλώνας): δωρεά 7 κλινών για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, 5 φορητών υπερηχοτομογράφων, υποστήριξη κρατικών νοσοκομείων και δωρεά πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως διαχείριση συμπτωμάτων Covid-19. Επίσης, συμμετείχε με συνδρομή σε οικονομική πρωτοβουλία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για την υποστήριξη του Συστήματος Υγείας. Στον 2ο πυλώνα, εξάλλου, ενίσχυσε τις υγειονομικές δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Αθήνα), με εστίαση στις ανάγκες του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Ακόμη, η INTERAMERICAN ανέλαβε πρωτοβουλίες για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (3ος πυλώνας) με προσφορά 4,3 τόνων τροφίμων, όπου συνέδραμαν εθελοντικά και εργαζόμενοι, καθώς και υγειονομικού υλικού, ενώ συνεργάστηκε στην πρωτοβουλία «Καλάθι Αλληλεγγύης» στην Πάτρα με τον εκδοτικό οργανισμό «Πελοπόννησος». Για την παιδεία και την εκπαίδευση υπό τις έκτακτες περιοριστικές συνθήκες κατά την περίοδο της κρίσης (4ος πυλώνας) η Anytime, η direct ασφάλιση της Εταιρείας, προσέφερε στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα 1.500 tablets για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών δημοτικών σχολείων. Παράλληλα, η INTERAMERICAN ανέπτυξε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνεδρίες ενημέρωσης για την υγεία και τη διαχείριση του άγχους με στελέχη της ως μέντορες, στο πλαίσιο σχετικού διαδικτυακού προγράμματος.

Τέλος, η INTERAMERICAN ανέπτυξε σειρά ενεργειών ενημέρωσης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των πελατών της (5ος πυλώνας), με πιο χαρακτηριστική την εφαρμογή medi ON για την πρωτοβάθμια διαχείριση συμπτωμάτων νόσου με χρήση κινητού τηλεφώνου.

Σε ορισμένες ενέργειες, ο Οργανισμός συνεργάστηκε - κατ’ επιταγήν- και του Στόχου 17 των SDGs- με άλλες επιχειρήσεις: Philips Hellas, Autohellas-Hertz, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, καθώς και με κοινωνικούς φορείς. Και ακόμη, κινητοποίησε τους εργαζομένους της INTERAMERICAN Βοήθειας (Οδική και Άμεση Ιατρική Βοήθεια) για τη διανομή γευμάτων σε άστεγους και τη συλλογή υγειονομικών μασκών από εθελοντές κατασκευαστές (κίνηση «μοδίστρες έκτακτης ανάγκης»), που παραδόθηκαν σε μονάδες υγείας, καθώς και για την παράδοση φαρμάκων σε ανήμπορους ή μοναχικούς ηλικιωμένους.

Το σχέδιο πρωτοβουλιών για την επόμενη τριετία προβλέπει την ενίσχυση της συνάφειας του business plan με τις ενέργειες Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπευθυνότητας του Οργανισμού. Eπισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN προχώρησε κατά το 2019 και σε μελέτη του Socio-Economic Impact, της επίδρασης που ασκεί στην κοινωνία και την εθνική οικονομία. Σε ετήσια βάση, η οικονομική συνεισφορά κυμαίνεται περί το 0,2% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η άμεση και έμμεση συνεισφορά στην απασχόληση αριθμεί χιλιάδες θέσεις εργασίας. Oι αμιγώς κοινωνικές πρωτοβουλίες της Εταιρείας αποδίδουν προστιθέμενη αξία μέσα από ευρύτερες συνεργασίες με επιχειρήσεις, οργανισμούς, ινστιτούτα, κοινωνικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο σχεδιασμός και οι πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN συνδέονται καθοριστικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο Οργανισμός τοπικά και διεθνώς, είτε ως μέλος θεσμικών φορέων (Global Compact - Network Hellas, United Nations Environment Programme Finance Initiative, Principles for Sustainable Insurance, Δίκτυο CSR Hellas, Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας) είτε ως συμμέτοχος σε σημαντικές πρωτοβουλίες (A new Deal for Europe, Letter from Global Investors to Governments of the G7 and G20 Nations, Διακήρυξη Προστασίας των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς κ.ά.).

Επίσης,στην απολογιστική διάσταση ο Οργανισμός δημοσιοποιεί από το 2008 πιστοποιημένες Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπευθυνότητας, ενώ από τη χρήση 2017 υποβάλλει ετησίως Έκθεση Μη Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τον νόμο.

«Η INTERAMERICAN, ως μια από τις ηγετικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που μπορούν να λειτουργήσουν υποδειγματικά για τη βιωσιμότητα και κατά τη διαχείριση της κρίσης (The Most Sustainable Company), κάνει την ευθύνη έργο στην παρούσα συγκυρία, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που έχει χαράξει και της πρωτοπορίας που τη χαρακτηρίζει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά» επισημαίνει ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας του Οργανισμού.