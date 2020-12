Η Interamerican στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2020»

Τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, σε διαδικτυακή εκδήλωση, ανακοινώθηκε από τον οργανισμό Quality Net Foundation (QNF) η ηγετική ομάδα των 25 «THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE 2020», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η INTERAMERICAN. Οι επιχειρήσεις που αναδεικνύονται στο τρίτο, κορυφαίο επίπεδο του Δικτύου, δηλαδή στην ομάδα των «THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES», είναι αυτές που εφαρμόζουν μια ολιστική προσέγγιση σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη λειτουργία τους, αποτελώντας πρότυπα στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.