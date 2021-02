Από το πιλοτικό λανσάρισμα τον Μάιο του 2020 κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας της COVID-19 έως σήμερα, η πρωτοποριακή εφαρμογή «Medi ON» της INTERAMERICAN για τον έλεγχο συμπτωμάτων στη βάση πρώτων ενδείξεων βρίσκει όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση ενδιαφέροντος των πελατών για χρήση. Το app διατίθεται, προς το παρόν, σε πελάτες με ατομικό συμβόλαιο ασφάλισης υγείας.

Με την υγειονομική κρίση σε εξέλιξη και τα συνεπακόλουθα περιοριστικά μέτρα να επανέρχονται συνεχώς, η αξία της πρόληψης με την εξ αποστάσεως εκτίμηση της κατάστασης ενός ασθενούς κρίνεται ως απολύτως αναγκαία για τη διαχείριση των συμπτωμάτων ή των ενοχλήσεων που τον απασχολούν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τομέας Υγείας της εταιρείας ξεκινά ένα νέο κύκλο επικοινωνίας με όλους τους πελάτες που έχουν στη διάθεσή τους το «Medi ON». Η επικοινωνία, συστηματικά σε μηνιαία βάση, έχει χαρακτήρα διαρκούς ενημέρωσης με επίκαιρη, έγκυρη αρθρογραφία, ενώ διατίθεται και ο προσωπικός κωδικός ενεργοποίησης της εφαρμογής με αναλυτικές οδηγίες.

To «Medi ON» είναι η πρώτη εφαρμογή ελέγχου συμπτωμάτων που έχει επικυρωθεί επιστημονικά, με ακρίβεια 91,3%. Νοσοκομεία και ινστιτούτα σε Ευρώπη και Αμερική συνεχίζουν σταθερά τις κλινικές μελέτες για την ακρίβεια των αξιολογήσεων, με πιο πρόσφατη σχετική συνεργασία αυτή με το Yale New Haven Health System, ένα από τα σημαντικότερα συστήματα υγείας στις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει πέντε νοσοκομεία και συνεργάζεται με την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Yale. Η εφαρμογή έχει βραβευθεί για την επιστημονική ακρίβειά της στο ετήσιο συνέδριο NODE Health (Network of Digital Evidence in Health) το 2018.

Με το «Medi ON», η INTERAMERICAN αναδεικνύει το μέλλον της ιατρικής στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας υγείας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence), προηγμένη δυνατότητα που ελάχιστα apps ελέγχου συμπτωμάτων τη χρησιμοποιούν. Μέσω smartphones και tablets, παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη πελάτη να ελέγχει οποιαδήποτε συμπτώματα υγείας ή ενοχλήσεις που ενδέχεται να έχει (symptom checker) και να ενημερώνεται σχετικά με τις πιθανότερες αιτίες του προβλήματος. Επιπλέον ενημερώνεται για το πού πρέπει να απευθυνθεί (ιατρείο ή νοσοκομείο ή Γραμμή Υγείας 1010), ποιά είναι η καταλληλότερη ιατρική ειδικότητα, καθώς και αν το περιστατικό του θεωρείται επείγον ή όχι. Τέλος, όπου είναι δυνατόν, παρέχεται στον χρήστη και μία περιγραφή της πάθησης.

Η διαδικασία χρήσης περιλαμβάνει πολύ απλά βήματα για τον ασφαλισμένο, ενώ διασφαλίζεται απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων του. Πληροφορίες για το «Medi ON» μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος στο εταιρικό website: www.interamerican.gr. Οι ασφαλισμένοι της INTERAMERICAN, μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή από τις πλατφόρμες Google Play ή App Store, ενεργοποιώντας την με τον μοναδικό προσωπικό κωδικό που αποστέλλεται σε αυτούς από την εταιρεία.